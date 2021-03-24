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مسئولو "جهاز حدائق أكتوبر" يتابعون سير العمل بمنطقتي ابني بينك 5 و7 بالمدينة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
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قام المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر،  بجولة تفقدية لقطاعي منطقة إبني بيتك 5 وابني بيتك 7، يرافقه  مسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالقطاعين وإزالة أي عقبات. 

وتابع المهندس محمد مصطفى، خلال جولته، موقف أعمال اللاند سكيب بإبني بيتك 5، وأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بإبني بيتك 7. 

وشدد المهندس محمد مصطفى، على  ضرورة تنفيذ الأعمال بأفضل جودة ممكنة، وضرورة تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر.

 كما وجه رئيس الجهاز بزيادة معدلات رفع المخلفات وإزالة أي تعديات أو إشغالات، وإزالة أي أسباب لشكاوى  المواطنين من النظافة، مع البدء في حصر أماكن الخدمات للاستفادة القصوى منها.​


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