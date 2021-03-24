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منتخب مصر يرتدى القميص الأبيض أمام كينيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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عقد صباح اليوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني وكينيا داخل الاستاد الذي سيضيف اللقاء غدا في السادسة مساءا بتوقيت مصر بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية 

وأسفر الاجتماع  عن إرتداء المنتخب ، القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب الأسود فيما سيرتدي منتخب كينيا الطاقم الأحمر بالكامل 

حضر الاجتماع  محمد بركات مدير المنتخب ومعه مينا سامح إداري الفريق والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب

ويرغب منتخب مصر فى الفوز على كينيا من أجل ضمان الصعود رسميًا إلي بطولة كأس الأمم الإفريقية العام المقبل فى الكاميرون ؤ بعدما حقق المنتخب الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى شهر نوفمبر الماضي.


وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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