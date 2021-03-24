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عاجل.. السيسي يؤكد ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية الرئيس ايفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي.

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجري مباحثات مكثفة مع الرئيس ايفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، سادتها روح التفاهم والتنسيق حيال عدد كبير من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما أعلنته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر ببوروندي، مؤكدًا استعداد مصر لتطوير التعاون الثنائي مع بوروندي.

وأوضح أنه تم التوافق مع رئيس جمهورية بوروندي نحو تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمعنا والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في بوروندي.

وتابع الرئيس، أكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع الشعوب، مؤكدًا ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة.

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