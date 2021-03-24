الأطباء تحتفل بالأمهات المثاليات من الطبيبات السبت 27 مارس



تحتفل نقابة أطباء مصر فى شهرالمرأة والأم المصرية بتكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات فى حفل تقيمه السبت 27 مارس، حيث يتم تكريم الطبيبات المثاليات على مستوى النقابات الفرعية كلها فى 27 محافظة.



قال الدكتور محمد سلامة مقرر لجنة الرواد المنظمة للحفل ان الطبيبات المكرمات تم اختيارهن بناء على معايير أهمها

1- الكفاءة والتفانى فى العمل ومشهود لها بالسمعة الطيبة.

2- أن يكون لها دور رائد فى رعاية ابنائها والحفاظ على الأسرة

3- أن تكون مميزة مهنيًا وتتمتع بعلاقات طيبة مع زملائها.

وسيتم ايضا تكريم بعض الشخصيات العامة، وخلال الحفل سيعرض فيلم عن أم الأطباءالمصريين د.زهيرة عابدين صاحبة الإنجازات الطبية والخيرية المعروفة بحضور ابنائها واحفادها.



يقام الحفل فى الثانية عشر ظهر السبت 27 مارس بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار الحكمة