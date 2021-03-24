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بهذه الطريقة.. رانيا فريد شوقي تروج لمسلسلها الجديد "ولاد ناس"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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روجت الفنانة رانيا فريد شوقي لمسلسلها الجديد "ولاد ناس " المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021 وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رانيا فريد شوقي صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل،
وعلقت عليه قائلة :"إن شاء الله رمضان 2021 مسلسل ولاد ناس مسلسل اجتماعي يناقش العلاقة بين الآباء و الأبناء و المدرسة و أهمية الصحة النفسية لأولادنا و مين المسئول".

مسلسل "ولاد ناس" بيومي فؤاد ، محمد عز، أحمد صيام، إيهاب فهمي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، إنتاج منى قطب، إبراهيم حمودة، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الإجتماعية.
بهذه الطريقة.. رانيا فريد شوقي تروج لمسلسلها الجديد "ولاد ناس"
بهذه الطريقة.. رانيا فريد شوقي تروج لمسلسلها الجديد "ولاد ناس"

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