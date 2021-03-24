بهذه الطريقة.. رانيا فريد شوقي تروج لمسلسلها الجديد "ولاد ناس"



روجت الفنانة رانيا فريد شوقي لمسلسلها الجديد "ولاد ناس " المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021 وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت رانيا فريد شوقي صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل،

وعلقت عليه قائلة :"إن شاء الله رمضان 2021 مسلسل ولاد ناس مسلسل اجتماعي يناقش العلاقة بين الآباء و الأبناء و المدرسة و أهمية الصحة النفسية لأولادنا و مين المسئول".



مسلسل "ولاد ناس" بيومي فؤاد ، محمد عز، أحمد صيام، إيهاب فهمي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، إنتاج منى قطب، إبراهيم حمودة، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الإجتماعية.