٢٨ مارس احتفالية جامعة عين شمس بالمرأة المصرية







تنظم وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هند الهلالي مدير الوحدة " احتفاليه جامعه عين شمس بالمرأة المصريه "، وذلك يوم الاحد الموافق 28 مارس 2021 في تمام الساعه الواحده ظهرا بقاعه المؤتمرات الكبرى بكليه الصيدله جامعه عين شمس.





وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفي إطار احتفالات الجامعة بشهر المرأة المصرية

داخل المجتمع الجامعى والمجتمع المصري بصفه عامة



يحضر الحفل لفيف من الوزراء وقيادات الجامعه والعمداء والشخصيات العامه وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة