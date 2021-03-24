العراق: التحالف الدولي يدمر 18 وكرا لداعش في محافظة نينوى

دمرت قوات التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، 18 وكرًا لتنظيم داعش فى سلسلة جبال "قره جوغ" ضمن قاطع عمليات نينوى.

ونفذ طيران التحالف الدولي 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية فى سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى"

وأسفرت الضربات عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الإرهابيين، وفقًا لقناة السومرية نيوز..

وفي وقت سابق، أطلقت القوات الأمنية العراقية، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شرق الأنبار.