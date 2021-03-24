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هولندا تفتح الباب أمام الجماهير في "اليورو"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
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قال وزير الصحة في هولندا، هوجو دي يونغ، إن الحكومة تدرس إمكانية السماح للجماهير بالتواجد في مدرجات ملعب يوهان كرويف أرينا، الذي سيحتضن 4 مباريات في بطولة الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

وأكد دي يونغ خلال مؤتمر صحافي: "مع وجود إختبارات الدخول، من الممكن السماح لأعداد أكبر بالحضور"، بينما أضاف أنه يأمل "إمكانية اللعب أمام الجماهير، وبأكبر عدد ممكن".

مناقشة مع وزيرة الرياضة
ووفقاً لتصريحات الوزير، فإن وزيرة الرياضة في البلاد، تمارا فان آرك: "دخلت في مناقشات مستمرة مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم حول بطولة أمم أوروبا"، وأن الحكومة بأكملها تستعرض "ما يمكننا تقديمه من أجل هذا الحدث".

ولم يشر وزير الصحة إلى إذا ما كان يقصد بـ"إختبارات الدخول"، اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد فقط، أو ما إذا كانت الشهادة الرقمية المحتملة للقاحات التي أعدتها المفوضية الأوروبية لإعادة تنشيط الموسم السياحي هذا الصيف ستكون صالحة أيضاً.

12 مدينة أوروبية
وستحتضن 12 مدينة بطولة اليورو الصيف المقبل، من بينهما أمستردام التي ستقام فيها مباريات منتخب هولندا في المجموعة الثالثة أمام كل من أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية، بالإضافة لمباراة ثمن النهائي بين وصيفي المجموعتين الأولى والثانية.

وكتجربة لحضور الجماهير، سيتم السماح بحضور 5 آلاف مشجع خلال مباراة منتخب هولندا أمام لاتفيا يوم السبت المقبل، على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

من جانبه، أبدى الاتحاد الهولندي سعادته بالقرار، بينما أبدى أمنيته في السماح بحضور الجماهير خلال الأسابيع الأخيرة من الدوري "الإيرديفيزي" في مايو (أيار) المقبل.

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