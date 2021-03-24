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عن فيلم "ليل خارجي".. ريم العدل تفوز بجائزة أفضل تصميم ملابس من المهرجان القومي للسينما

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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فازت مصممة الأزياء ريم العدل بجائزة أفضل تصميم ملابس، من المهرجان القومي للسينما المصرية، عن فيلم ليل خارجي للمخرج أحمد عبد الله السيد، وتسلمت الجائزة في حفل ختام دورته الـ 23 الذي أقيم يوم الثلاثاء على مسرح الجمهورية بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كما نافست ريم أيضًا في المهرجان بفيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري.

وحصل ليل خارجي قبل ذلك على عدد من الجوائز منها الجائزة الذهبية من مهرجانات قرطاج ومونبليية، وإسطنبول، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية وأفضل فيلم بـمهرجان القاهرة الدولي، وهو من بطولة منى هلا، كريم قاسم، شريف الدسوقى، علي قاسم، أحمد مجدى، بسمة وعمرو عابدن ويحكي قصة ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقي يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويًا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها.

ريم العدل مصممة أزياء مصرية، عبر مسيرة تضم أكثر من 30 عمل بالتليفزيون والسينما، يرتبط اسمها بالأعمال ذات الطبيعة المختلفة عن السائد، والتي تدور أحداثها في أزمنة وبيئات متنوعة، مثل مسلسلات الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، سجن النسا وواحة الغروب، وأفلام السفاح، وسمير وشهير وبهير، نوَّارة، اشتباك، مولانا وشيخ جاكسون وفي كل أسبوع يوم جمعة.

درست ريم النحت في كلية الفنون الجميلة، ثم عملت كمساعدة في أكثر من عمل فني، ثم تدربت مع مصممة الأزياء الكبيرة ناهد نصر الله لمدة عام كامل، كما حصلت على دبلومة في الأكاديمية الإيطالية في فلورنسا.
ومؤخراً شاركت ريم في تصميم أزياء حلقتين في مسلسل نمرة اتنين هما فرق توقيت للمخرج هادي الباجوري وبطولة شيرين رضا وماجد الكدواني، وحلقة أول امبارح للمخرج محمد شاكر خضير وبطولة منة شلبي وأحمد مالك، وهو المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً على منصة شاهد. ومسلسل في كل أسبوع يوم جمعة الذي يُعرض على منصة شاهد.نت أحدث أعمالها المعروضة، وحقق ردود فعل إيجابية بمواقع التواصل الإجتماعي، وهو من بطولة منة شلبي وآسر ياسين، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

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