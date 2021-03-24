بعد إحالته من مجلس الشيوخ.. "صناعة البرلمان" توافق على مشروع قانون أحكام القطن

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.



ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.



كما يهدف مشروع القانون إلى بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.



جاء اجتماع اللجنة عقب موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون نهائيا في جلسته العامة، وإحالته إلى مجلس النواب.

