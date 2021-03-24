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زوج يرفع دعوى قضائية ضد زوجته بسبب حبها الشديد لتامر حسني

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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زوج يرفع دعوى قضائية ضد زوجته بسبب حبها الشديد لتامر حسني

في واحدة من أغرب القضايا على مائدة محكمة الأسرة أقدم رجل على رفع دعوى نشوز ضد زوجته بسب حبها للفنان تامر حسني أكثر منه.

أقام "ناجي. م" دعوى نشوز ضد زوجته "حنان. ع" بعد عام ونصف زواج، مبررًا طلبه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بقيامها بترك منزل الزوجية: "سابت البيت ومشيت ومش عارف هي فين، وبتحب تامر حسني أكتر مني، ولازم نتخانق كل يوم عشان الأغاني اللي بتسمعها ".

يقول الزوج في دعواه: "زوجتي تظاهرت خلال فترة الخطبة بالالتزام الديني والاحترام أمامي، فقمت حينها بتلبية كل ما أراده والدها كي يقوم بتحديد موعد الزفاف سريعًا، وبالفعل لم يمر إلا القليل وانتقلنا إلى المعيشة سويًا بعش الزوجية، وبعد عام رزقنا الله بطفلة". 

أضاف الزوج،:" بدأ الخلاف بيننا بعد أسبوع واحد فقط من الزواج، فبمجرد وصولي المنزل أجد زوجتي تستمع لأغاني تامر حسني، غير مهتمة بوجودي، ولا تهتم أيضًأ بتشغيل القرآن الكريم بالمنزل، أو تلبية طلباتي.

أشار "ناجي": زوجتي تنفق الكثير من الأموال على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر أخبار تامر حسني وأعماله الفنية،

واستكمل الزوج حديثه:"بعدما أنجبت طفلتنا طالبتها بالابتعاد عن سماع الأغاني وتشغيل القرآن، لكن دون فائدة، فالطفلة تبكي طوال اليوم أثناء سماع زوجتي للأغاني، ودفعني هذا التصرف للتعدي عليها بالضرب".

يختتم،:" بعد التعدي على زوجتي ذهبت إلى عملي، وبمجرد عودتي لم أجدها بالمنزل، فقد هربت إلى مكان لا يعرفه أحد من أسرتها، وحاولت كثيرًا الوصول إليها لكن دون جدوى، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى نشوز حملت رقم 212 لسنة 2020، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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