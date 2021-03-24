الجرام يبدأ من 121.46 ريال.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة









تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرةً بهبوط الأسعار عالميًّا مع صعود الدولار.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة، اليوم الأربعاء، نحو 208.22 ريال (55.52 دولار)، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) إلى 182.19 ريال (48.58 دولار).





كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلًا 156.16 ريال (41.64 دولار)، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 مسجلًا 121.46 ريال (32.39 دولار).





وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى 6480 ريالًا (1728 دولارًا).





كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في السعودية ليسجل 1457.52 ريال (388.67 دولار).





وعالميًّا، نزل المعدن الأصفر في السوق الفورية 0.63% إلى 1727.80 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.



