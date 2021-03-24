بهذه الطريقة.. ياسمين رئيس تروج لدورها في مسلسل "ملوك الجدعنة"



شاركت الفنانه ياسمين رئيس جمهورها صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ملوك الجدعنة"، كشفت من خلالها عن ملامح شخصيتها التي ستقوم بها ضمن أحداث المسلسل، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ياسمين رئيس صورة لها، وظهرت بلوك الفتاة الشعبية، وعلقت عليها قائلة :"فاتن حرفوش رمضان 2021، مش فاضل كتير".



مسلسل"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسي، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو اخر أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان، وهو بينتمي لنوعية الأعمال الشعبية والصراعات بين أولاد الحارة.