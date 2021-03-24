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الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
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تلقى لاعب الوسط المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من جانب مسؤولو النادي الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية.

ويعتبر لاعب الوسط المالي واحدا من أبرز العناصر في تشكيل الفريق الأحمر منذ الانتقال إلى صفوفه قادما من نادي مولودية الجزائر في صيف 2019.

واتفقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالموافقة على رحيل اللاعب المالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال تلقيه عرضا خارجيا بمقابل مادي كبير.

وترى لجنة التخطيط بأن عدم استمرار اللاعب في الأهلي ليست أزمة كبيرة في ظل تواجد أكثر من لاعب في مركزه وإمكانية رحيل اللاعب بمقابل مادي كبير يحقق الإفادة المادية للنادي الأحمر في ظل تلقي اللاعب أكثر من عرض خارجي في الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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