اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا بالهند

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، "متغير متحور مزدوج" جديد لفيروس كورونا، مما يزيد من القلق، حيث تكافح الحكومة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس.

وأصدرت الصحة الهندية، بيانًا قالت فيه إن تحليل عينات من ولاية ماهاراشترا وجد طفرات في الفيروس "لا تتطابق مع المتغيرات المثيرة للقلق، المفهرسة سابقا".

وأوضحت الصحة الهندية، أنه على الرغم من العثور على متغير متحور مزدوج جديد في الهند، إلا أنه لم يتم اكتشافه بأعداد كافية.

وأبلغت الهند، عن عدة حالات لمتغير تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا (السلالة البريطانية)، بالإضافة إلى اكتشاف حالات من السلالة الجنوب إفريقية.

وسجلت الهند، 47262 إصابة جديدة خلال فترة الـ 24 الساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11.7 مليون.