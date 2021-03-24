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رابط نتيجة الاعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي من الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي على مستوي الجمهورية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:11 م
شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي
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رابط نتيجة الاعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي من الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي على مستوي الجمهورية

نتيجة الاعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي الذي يبحث عنه العديد من المواطنين بشكل عام وكل ما قام بتقديم طلب للحصول عى وحدة سكنية من قبل الاسكان الاجتماعي بشكل خاص، بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان عن تفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن النتيجة، ويعتبر الإعلان 14 ما قام صندوق الاسكان الاجتماعي بطرحه بالآونة الأخيرة ويستطيع محدود الدخل عن طريقه الحصول على شقق بأسعار قليلة تتناسب مع الدخل الشهري الخاص به، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الإعلان 14 لشقق الإسكان.

نتيجة الاعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي
في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة الإسكان عن الإعلان 14 للقيام بطرح 100 ألف وحدة سكنية وهذا لكافة المواطنين ومحدود الدخل بكافة محافظات مصر، وطبقاً لعدد كبير من الشروط التي يتم وضعها في كراسة الشروط، وجاء هذا الإعلان من ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التي طرحه “مليون وحدة” لكي يوفر فرصة للسكن للعديد من المواطنين، وبالفعل قد تقدم لحجز الواحدات الكثير من المواطنين من أجل الحصول على الشقق وأيضاً الوحدات السكنية الموجودة بالإعلان،وفي الوقت الحالي كافة المتقدمين في حالة ترقب لنتيجة القبول بعد أن تم دفع المقدم، وأهابت على كل من تقدم أن لا يغلق الهاتف حيث أنه من المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية على أرقام هاتف، بعد أن يتم الانتهاء من فرز الطلبات، وأشارت الوزارة أن الأولوية تتم على جدية الحجز للمنشآت السكنية.

رابط الاستعلام عن نتيجة حجز شقق ووحدات الإعلان الرابع عشر
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الاسكان الاجتماعي.
- يتم إضافة الرقم القومي.
- يتم تدوين كلمة السر.
- يتم النقر على الاستعلام.

رابط نتيجة الاعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي من الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي على مستوي الجمهورية

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