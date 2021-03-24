"يوتيوب" يبدأ في اختبار ميزة الكشف التلقائي عن المنتج في مقاطع الفيديو





أضاف YouTube مؤخرًا العديد من الميزات الرائعة لتحسين تجربة المستخدم وكذلك منشئ المحتوى، وتختبر الشركة الأن ميزة لاكتشاف وعرض قائمة بالمنتجات أو المنتجات ذات الصلة المعروضة في مقاطع الفيديو تلقائيًا.





وبحسب ما ورد تقوم الشركة بطرح الميزة لمزيد من المستخدمين، وتوسيعها لتشمل "الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو في الولايات المتحدة".





عند الوصول إلى الميزة، ستكتشف تلقائيًا قائمة بالمنتجات أو المنتجات ذات الصلة في مقطع فيديو، بعد الاكتشاف، سيعرض النظام الأساسي المنتجات "بين مقاطع الفيديو الموصى بها ، للمشاهدين الذين يتنقلون أسفل مشغل الفيديو". وتضيف الشركة أيضًا أن "الهدف هو مساعدة الأشخاص على استكشاف المزيد من مقاطع الفيديو والمعلومات حول هذه المنتجات على YouTube".





بعد طرح الميزة سيتمكن المشاهدون من استكشاف العديد من المنتجات المعروضة في مقاطع الفيديو الخاصة بالمبدعين المفضلين لديهم ، حتى إذا لم يوفر المنشئون الروابط لهم. بهذه الطريقة ، سيحصل المشاهدون على فرصة التسوق للمنتجات مباشرة من YouTube ، تمامًا مثل المستخدمين على Instagram.





اعتبارًا من 22 مارس، أصبحت الميزة في مرحلة الاختبار المبكرة، قد لا تشق طريقها لجميع المستخدمين في أي وقت قريب. ولكن مع اختبار YouTube للميزة بنشاط في الولايات المتحدة ، نتوقع طرحًا عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.