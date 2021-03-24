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جامعة جنوب الوادي تكرم المتميزين في الأنشطة الطلابية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة الطلابية المختلفة على مستوى الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الأول.

وشدد رئيس الجامعة، على أهمية التكريم لتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعد الجناح الثاني لبناء شخصية الطالب الجامعي وهي الجزء المكمل والمتمم لقاعات الدرس.

وأشاد بمشاركة طلاب جامعة جنوب الوادي المتميزة في الأنشطة التي تقام بالجامعات المصرية سواء ثقافية او فنية او رياضية وحصولهم على مراكز متميزة تؤكد مواهبهم ووعيهم المتميز.

وأكد الدكتور بدوى شحات بدوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان الأنشطة الطلابية تهدف الى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية وأيضا زيادة عدد الطلاب المشاركين في الأنشطة والمجالات المختلفة مشيرًا إلى أن كل قطاعات الجامعة تصب في مصلحة الطلاب سواء كان قطاع شئون الطلاب أو خدمة المجتمع او الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سعادته بمساهمته في الفترة الماضية مع قطاع شئون الطلاب والإنجازات التي حققتها الجامعة في مختلف الأنشطة الطلابية، وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في بناء شخصية الطالب وإبراز مواهبه وإبداعاته.

وأشار محمد وليد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ان الجامعة حققت العديد من المراكز المتقدمة منها المركز الرابع في مسابقة إبداع (9) في مجال دوري المعلومات على مستوى جامعات مصر وحصلت على المركز الثاني في الموسيقى والثالث في المسرح في المهرجان الختامي لمراكز الفنون.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بتكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية وتسليم شهادات التقدير للطلاب الحاصلين على مراكز متميزة في مسابقات اللياقة البدنية ( أون لاين ) ومسابقة تحدى الرياضي المنزلية ومسابقة الثقافة الرياضية، والمتميزين في مسابقة ابداع (9) ومؤتمر علماء المستقبل، والمشاركون في المهرجان الختامي لمراكز الفنون والطلاب المتميزين في مسابقة المواهب ( أون لاين ) عن الفساد وفيروس كورونا بتسليمهم شهادات التقدير.

شهد الحفل الدكتور عبد الحق سيد عبد الباسط وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومستشار النشاط الرياضي بالجامعة والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية.

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