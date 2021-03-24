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رابط manpower وزارة القوي العاملة لاجراء الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي بجميع محافظات مصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:15 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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رابط manpower وزارة القوي العاملة لاجراء الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي بجميع محافظات مصر

منحة العمالة الغير منتظمة 2021، استطاعت الحكومة المصرية ووزارة القوي العاملة والهجرة المصرية في الانتهاء من صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة والأخيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما أكدت أن موعد الصرف سيكون خلال يوم 7 مارس 2021، وبكل نجاح نجحت الادارة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في توفير المال لحياة كريمة لاهالينا من أصحاب العمالة اليومية، وبالتالي نستعرض معكم تفاصيل اكثر.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021
نقدم إليكم أحدث رابط مباشر للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة 2021، وتسجيل بيانات المواطنين في منحة ال500ج، حيث تعد تلك الفئة من الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة والإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة، ويبلغ عددهم حوالي 30 مليون عامل، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولا تزال الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير حياة كريمة مستقرة لاصحاب الاعمال اليومية، وتوفير الخدمات الصحية من اجل الرعاية الاجتماعية والصحية المتكاملة لهم وغيرها من الخدمات المتنوعة.

رابط الاستعلام وتسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021
يتمكن المواطن المصري الذي تم اختياره من قبل الوزارة وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة للاستفادة من منحة العمالة الغير منتظمة 2021، ان يقوم بالاستعلام إلكترونياً عبر موقع وزارة القوي العاملة من الرابط الالكتروني المخصص (اضغط هنا)، أو الاتصال على رقم 142، وهو الخط الساخن المخصص لأصحاب العمالة اليومية، الجدير بالذكر أن وزارة القوي ارسلت رساله نصيه تحتوي علي جميع البيانات الخاصة بالمستفيدين وأماكن وموعد الصرف الخاص بكل مستفيد.

رابط manpower وزارة القوي العاملة لاجراء الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي بجميع محافظات مصر

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