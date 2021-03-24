المنتدى الثالث للمرأة العربية تحت شعار "المرأة والتحول الرقمي والشمولي المالي"

استمراراً لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تقديم المساندة والدعم لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية العاملة على تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واستناداً للدور البارز الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، وانطلاقاً من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية–إدارة منظمات المجتمع المدني) والمجلس العربي للمسؤولية الاجتماعية.





وتحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ينظم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية "منتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة"، وذلك بالتنظيم المشترك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة لشئون الهجرة الدولية (IOM)، متطوعي الأمم المتحدة (UNV)، الميثاق العالمي للأمم المتحدة (Un global compact) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ويعقد المنتدى صباح يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاعة الأندلسية.





وأشارت الدكتورة راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أن المنتدى هذا العام جاء في إطار التحول الرقمي والشمول المالي في ضوء أزمة كورونا"، بهدف دعم دور السيدات الرائدات في مصر والوطن العربي واستعراض تجاربهن الناجحة في التمكين والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأيضاً مختلف المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية.





وأكدت الدكتورة راندا رزق، على أن المنتدى سيشهد تكريم عدد من السيدات الرائدات ومنحهن جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشابات للمسئولية المجتمعية، وذلك وفقاً لمعايير موضوعية للاختيار، كما أوضحت أن برنامج عمل المنتدى يسليط الضوء على المسؤولية المجتمعية من خلال عدد من النقاشات حول عدة محاور خاصة بالمرأة العربية وتمكينها، وأشارت الأمين العام للمجلس أن المنتدى سيشهد أيضاً العديد من الشركاء وعلى رأسهم جامعة المستقبل في مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الأهلي المصري، ومؤسسة بلان إنترناشونال، وMBC الأمل".









وفي ذات السياق، أوضحت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن رعاية جامعة الدول العربية لمنتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة يأتي في إطار الاحتفال والاحتفاء باليوم العالمي للمرأة العربية والذي يوافق 8 مارس من كل عام، كما أن استضافة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لفعاليات المنتدى للعام الثاني على التوالي يؤكد على الأهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمرأة والمسؤولية المجتمعية تجاهها.









وأشارت السفيرة، إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتخصيص إدارة مستقلة بقطاع الشؤون الاجتماعية معنية بشؤون المرأة والأسرة والطفولة الأمر الذي يوضح مدى اهتمام الجامعة العربية بالمرأة، هذا إلى إدارة منظمات المجتمع المدني بالقطاع ذاته والمعنية بالتعاون والتنسيق بين الحكومات العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية، واختتمت معالي السفيرة قائلة أن مثل هذه المنتديات تسهم بشكل كبير في دعم وتمكين المرأة العربية وإشراكها بفعالية في منظومة العمل العربي المشترك.









وفي هذا الصدد أكد الوزير المفوض د. فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أهمية الدور الذي تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية في تعزيز العلاقات العربية المشتركة وخاصة المعنية منها بالتمكين الاقتصادي للمرأة العربية والمسؤولية المجتمعية.





وأشار إلى أن إدارة منظمات المجتمع المدني تولي أهمية كبرى للربط والتشبيك بين أضلع مثلث التنمية والذي يضم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بغية المساهمة الفعالة في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في حين أوضح الدكتور فراج العجمي أنه من المتوقع مشاركة شخصيات حكومية رفيعة المستوى من الدول العربية والمنظمات الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية المعنية.



