



موقع صندوق الاسكان الاجتماعي للحصول على نتائج شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الحادي عشر والشروط المطلوبة للتقديم





موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على نتائج شقق الاسكان الاجتماعي نستعرضها الان مع حضراتكم وذلك فى مبادرة مطلقة من قبل الحكومة المصرية للحصول على التمويل العقاري وفرص الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي وذلك فى حال تطابق المعايير والشروط المطلوبة التي نستعرضها الان مع حضراتكم





موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

يتابع اعداد كبيرة من المواطنين حالياً عن روابط اجراء الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وذلك فور تعبئة جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن الاعلان الرابع عشر، حيث تم الاعلان من قبل وزارة الإسكان والصحة المصرية عن تفعيل موقع صندوق الإسكان الاجتماعي لتعبئة بيانات المواطنين حيال التسجيل على تلك المبادرة المقدمة من الحكومة المصرية او اجراء الاستعلام عن حالات استحقاق الحصول على ذلك التمويل العقاري المقدم لكل ما هو حامل الجنسية المصرية والمتجاوز من العمر الواحد والعشرون عاماً والسابق له مليء كراسة الشروط الحصول على تلك الشقق والمقيم داخل موقع شقق الاسكان الاجتماعي، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك الفرص.





خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

- فتح موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

- النقر على ايقونة استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

- تعبئة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل اسم المواطن والرقم القومي.

- النقر على أيقونة تسجيل والاستعلام.

وبهذا ستظهر امامكم فوراً حالات استحقاقكم بالحصول على تلك الفرصة من عدمها، علماً على انه بامكانكم ايضاً التواصل على ارقام خط ساخن صندوق الإسكان الاجتماعي من رقم 188 ورقم 5777 علماً بان خدمة الخط الساخن تتيح كذلك أمام المواطنين امكانية اجراء الاستعلام عن حالات استحقاق تلك الشقق.



