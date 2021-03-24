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"بحوث الصحراء" ينظم دورة لرفع مستوى معيشة المرأة البدوية في سيوة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء أن محطة بحوث سيوة نظمت دورة تدريبية تحت عنوان "التنمية المستدامة للمراه البدوية فى سيوة لرفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة" وذلك فى واحة سيوة

جاء ذلك في إطار متابعة نتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لواحة سيوة وتوجيهاته بتقديم الدعم للمراه البدوية هناك والاهتمام بالمشاريع الصغيرة لزياده دخل الاسرة وخلق فرص عمل جديدة

‏واضاف زغلول أن اساتذة مركز بحوث الصحراء قاموا بمحاضرة المراه السيوية وتعريفها بكيفية الاستفادة من مخلفات المنزل وعمل الكمبوست وكيفية زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية والاستفادة منها وكيفية رعاية الحيوانات واهم الامراض والتحصينات وأيضا زراعة بعض انواع الخضر التصنيع الغذائي من منتجات غير تقليدية مزروعة بالواحة وتقام فاعليات الدورة على مدى ٣ ايام خلال الفترة من ٢٣ الى ٢٥ مارس الجارى

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