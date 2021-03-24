ننشر التقرير الطبي المبدئي لقتيل الوراق

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب ويدعى "تامر.م" على يد اثنين وهم "ط.ح" و"ا.س" وتسديد عده طعنات متفرقة بجسده، مما أسقطه قتيلًا.



وكشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد اثنين على الطريق الدائري بالوراق، أن المتهمين أقدموا على قتل المجني عليه، لشك الأول في زوجته أنها على علاقة بالمجني عليه، والثاني لعلمه بأن شقيقته على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، فاستدرجا المتهمين المجني عليه للطريق الدائري وقتلوه.



وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب يبلغ من العمر ٣٣ عامًا نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض (مطواه)، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يدعى "تامر.م"، قتل على أيدي اثنين وهما " ط.ح" و" ا.س"، حيث سددا له عده طعنات أنهت حياته في الحال، لشكهما في معاشرة المجني عليه لزوجة الأول وشقيقة الثاني.



وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

