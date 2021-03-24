Advertisements

ننشر التقرير الطبي المبدئي لقتيل الوراق

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
كشف التقرير الطبي المبدئي، في واقعة مقتل شاب على يد اثنين بالوراق، أن المتهمين سددا له طعنات متفرقة بالجسد، تصل إلى ٣ طعنات نافذة أسفل الصدر، وقطع في فروة الرأس.

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب ويدعى "تامر.م" على يد اثنين وهم "ط.ح"  و"ا.س" وتسديد عده طعنات متفرقة بجسده، مما أسقطه قتيلًا.

وكشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد اثنين على الطريق الدائري بالوراق، أن المتهمين أقدموا على قتل المجني عليه، لشك الأول في زوجته أنها على علاقة بالمجني عليه، والثاني لعلمه بأن شقيقته على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، فاستدرجا المتهمين المجني عليه للطريق الدائري وقتلوه.

وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب يبلغ من العمر ٣٣ عامًا نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض (مطواه)، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه  يدعى "تامر.م"، قتل على أيدي اثنين وهما " ط.ح" و" ا.س"، حيث سددا له عده طعنات أنهت حياته في الحال، لشكهما في معاشرة المجني عليه لزوجة الأول وشقيقة الثاني.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ ساعة

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ثلاثي الهجوم في تشكيل منتخب مصر ضد كينيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 13 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

02:09 م

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها