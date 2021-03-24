ديوان المحاسبة يطلق المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية





ينظم الديوان العام للمحاسبة، ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية بعنوان «جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة»، افتراضيًّا يوم الثلاثاء، 6 أبريل 2021م.

وأوضح المدير العام للمركز الدكتور سالم بن علي الغامدي أن الديوان العام للمحاسبة يولي اهتمامه بالمراجعة الداخلية تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دوره في متابعة إنشاء وتفعيل إدارات المراجعة الداخلية فـي الأجهزة الـحكومية، وإيمانًا بأهمية تحسين كفاءة وفاعلية إدارات الـمراجعة الداخلية كإحدى أهم آليات الحوكمة في الأجهزة الـحكومية والمؤسسات العامة؛ وذلك في إطار الأهداف التي يسعى إليها الديوان نحو تعزيز التعاون والعمل التكاملي مع مختلف الجهات المشمولة برقابته.

وبيَّن الدكتور الغامدي أن المنتدى الذي سيُقَام في تمام الساعة الثامنة والنصف، يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد الإدارة العامة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التدريب وتطوير الأداء لموظفي الجهات الحكومية، ويهدف إلى تحسين مخرجات أعمال إدارات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها. وسوف يتضمن المنتدى عرض دراسة علمية يقدمها المعهد حول قياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب المهنية.