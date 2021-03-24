الإمارات تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الشيخ حمدان بن راشد

أفادت وسائل إعلام إماراتية، منذ قليل، بأن ديوان حاكم دبي، أعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة عشرة أيام اعتبارًا من اليوم، حدادًا على وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير مالية الإمارات.

كما تم تعطيل العمل فى الدوائر والمؤسسات بالإمارة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس.

وكان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبى أعلن صباح اليوم الأربعاء، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، الشيخ حمدان، وزير المالية، وذلك فى تغريدة عبر حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".