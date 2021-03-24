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إيلون ماسك: الآن يمكن شراء سيارات تسلا الكهربائية باستخدام "بيتكوين"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
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أعلن إيلون ماسك - Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - Tesla الأمريكية، أن الشركة ستبدأ في قبول العملات الرقمية المشفرة مقابل شراء سياراتها الكهربائية.

وكتب "ماسك"، يوم الأربعاء على حسابة الشخصي على موقع التدوين المصغر تويتر - Twitter: "يمكنك الآن شراء Tesla باستخدام بيتكوين - Bitcoin". كما قال "ماسك" أن دفع Bitcoin سيكون متاحًا أيضًا للعملاء خارج الولايات المتحدة. 

يذكر أن شركة تسلا - Tesla كشفت في شهر فبراير الماضي عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في عملة Bitcoin، كما قامت الشركة أيضًا بتحديث سياساتها الاستثمارية في يناير من هذا العام للسماح لها بشراء الأصول الرقمية.

يمكن رؤية ماسك يروج للعملات المشفرة في كثير من الأحيان هذه الأيام من خلال حسابه على تويتر، كما إنه انتقد العملات النقدية التقليدية، قائلاً إنه عندما يكون "لديه اهتمام حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط لن يبحث في مكان آخر."

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