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إنشاء مقاعد خشبية وبرجولات.. تطويرات جديدة أمام مكتب البريد بحي المطرية (تعرف عليها)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابع إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ويرافقه اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي المطرية، أعمال التطوير الجارية بشارع الكابلات في نطاق الحي.

وتفقد نائب محافظ القاهرة خلال جولته إنشاء حديقة بمقاعد رخامية وبرجولات أمام مكتب بريد حي المطرية بجوار الحى لخدمة لكبار السن المترددين على المكتب، كما تابع منطقة التطوير الأخرى بشارع الكابلات أمام شركة اجيماك.

تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمتابعة الأعمال التطويرية بالأحياء من قبل نوابه والعمل على تزويد الحدائق العامة بها.
إنشاء مقاعد خشبية وبرجولات.. تطويرات جديدة أمام مكتب البريد بحي المطرية (تعرف عليها)
إنشاء مقاعد خشبية وبرجولات.. تطويرات جديدة أمام مكتب البريد بحي المطرية (تعرف عليها)
إنشاء مقاعد خشبية وبرجولات.. تطويرات جديدة أمام مكتب البريد بحي المطرية (تعرف عليها)
إنشاء مقاعد خشبية وبرجولات.. تطويرات جديدة أمام مكتب البريد بحي المطرية (تعرف عليها)
إنشاء مقاعد خشبية وبرجولات.. تطويرات جديدة أمام مكتب البريد بحي المطرية (تعرف عليها)
إنشاء مقاعد خشبية وبرجولات.. تطويرات جديدة أمام مكتب البريد بحي المطرية (تعرف عليها)

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