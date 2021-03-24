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زواج عرفي وخطف.. التحقيقات في واقعة اختطاف رضيع من داخل مستشفى حكومي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، في واقعة اختطاف طفل رضيع من مستشفى أبو الريش عن تفاصيل جديدة، حيث تبين أن المتهمة تدعى "الزهراء. أ" وتبلغ من العمر 46 سنة وزوجها يدعى "ياسر. أ" ويبلغ من العمر 31 سنة وأنه تم إلقاء القبض عليها داخل شقة بمنطقة المرج شرق القاهرة كانت مختبئة داخلها.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهمة كانت متزوجة قبل سنوات وانفصلت عن زوجها ثم تزوجت عرفيا بشاب يصغرها بأعوام كثيرة ولعدم قدرته على الإنجاب قررت اختطاف رضيع من داخل أحد المستشفيات الحكومية.

وفي وقت سابق طالبت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة وتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة حتى يتمكن من تحديد هويتها.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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