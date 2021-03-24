نائب بالشيوخ يطالب وزير الشباب ومحافظ الغربية بدعم "نادي طنطا" مالياً

طالب المهندس حازم الجندي عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بتقديم دعم مالي إلى نادى طنطا الرياضي، وذلك لإنهاء الأزمة المالية التي يتعرض لها.



وقال المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن نادى طنطا الرياضي يتعرض لأزمة مالية طاحنة، أثرت بالسلب على دعم الأنشطة الرياضية به، بجانب أن النادي أصبح غير قادر على الوفاء بسداد المستحقات المالية للاعبين والجهاز الفني والإداري، ولذا فإنه في أمس الحاجة إلى تلقي دعم مالي لتجاوز المحنة.



وثمن الجندي، جهود الدولة المصرية في دعم الأندية الرياضية، وحرص وزير الشباب والرياضة في تقديم يد العون والمساعدة لكافة الأندية، خاصة أنه وافق سابقا على صرف دعمًا ماليًا لمختلف الأندية الرياضية في عدد من المحافظات، متوقعًا أن تستجيب الأجهزة المعنية لمطالب نادى طنطا بدعمه ماليًا لتجاوز أزمنة الحالية.



وناشد الجندي مجلس إدارة نادي طنطا ولاعبيه وجهازه الفني بتحمل مسؤولياتهم لتخطى الأزمة، والحفاظ على استقرار الأوضاع الرياضية داخل النادي، خاصة وأن استمرار الأزمة قد يتسبب في هبوط النادي للدرجة الثالثة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية استمرار فعاليات الأندية الشعبية ومدى تأثيرها على المزاج العام لمواطني الغربية، حيث أن تلك الأندية تعد المتنفس الأكبر لتفريغ طاقات الشباب.