طاقم تحكيمي من جنوب أفريقيا يدير مباراة مصر وكينيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة المنتخب الوطني مع كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





ويلتقى المنتخب الوطني مع منتخب كينيا غدا الخميس ، تحت قيادة طاقم تحكيمي من جنوب أفريقيا، يضم: ثاندو هيلبس ندزاندزيكا"حكم ساحة"، زاكيلي سيويلا "مساعد أول"، أثينكوسي ندونجيني "مساعد ثان"، وتوم أبونجيلي "حكم رابع"





وقام الاتحاد الأفريقي بتغيير حكم الساحة فيكتور جوميز لاصابته بفيروس "كورونا".





وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:





محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.





وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.



