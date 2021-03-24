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"مستقبل الأسهم العالمية والمصرية" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية
الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:47 م
دينا حسن- محمد رجب
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تنظم يوم الأحد القادم مكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة (ويبنار) بعنوان "مستقبل الأسهم العالمية والأسهم المصرية"، يلقيها الدكتور سيد الصيفي؛ أستاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية التجارة- جامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الثانية مساء.
وتتناول المحاضرة مستقبل الأسهم العالمية والأسهم المصرية وبعض المحاور الرئيسية التي تخص الفترة الحالية التي يمر بها العالم والبلاد من خلال طرح بعض الأسئلة منها: هل العالم في انتظار أزمة مالية عالمية جديدة؟ ويأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية في نشر الوعي والثقافة والتوعية الاقتصادية.
وتتناول المحاضرة مستقبل الأسهم العالمية والأسهم المصرية وبعض المحاور الرئيسية التي تخص الفترة الحالية التي يمر بها العالم والبلاد من خلال طرح بعض الأسئلة منها: هل العالم في انتظار أزمة مالية عالمية جديدة؟ ويأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية في نشر الوعي والثقافة والتوعية الاقتصادية.
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