Advertisements

"مستقبل الأسهم العالمية والمصرية" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
تنظم يوم الأحد القادم مكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة (ويبنار) بعنوان "مستقبل الأسهم العالمية والأسهم المصرية"، يلقيها الدكتور سيد الصيفي؛ أستاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية التجارة- جامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الثانية مساء.

وتتناول المحاضرة مستقبل الأسهم العالمية والأسهم المصرية وبعض المحاور الرئيسية التي تخص الفترة الحالية التي يمر بها العالم والبلاد من خلال طرح بعض الأسئلة منها: هل العالم في انتظار أزمة مالية عالمية جديدة؟ ويأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية في نشر الوعي والثقافة والتوعية الاقتصادية.

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 22 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على ثلاثي الهجوم في تشكيل منتخب مصر ضد كينيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

02:09 م

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها