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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يعتلي فريق إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة المحلية، حيث يمتلك 65 نقطة جمعها من 20 انتصار، و5 تعادلات وهزيمتين.

بينما يحتل فريق ميلان المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ويحتل فريق أتالانتا المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي بعد 28 جولة من عمر المسابقة :-
1 – إنتر ميلان – 65 نقطة
2 – ميلان – 59 نقطة
3 – يوفنتوس – 55 نقطة
4 – أتالانتا – 55 نقطة
5 – نابولي – 53 نقطة
6 – روما – 50 نقطة
7 – لاتسيو – 49 نقطة
8 – ساسولو – 39 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 38 نقطة
10 – سامبدوريا – 35 نقطة
11 – بولونيا – 34 نقطة
12 – أودينيزي – 33 نقطة
13 – جنوى – 31 نقطة
14 – فيورنتينا – 29 نقطة
15 – سبيزيا – 29 نقطة
16 – بينفينتو – 29 نقطة
17 – تورينو – 23 نقطة
18 – كالياري – 22 نقطة
19 – بارما – 19 نقطة
20 – كروتوني –15 نقطة

بينما يواصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي اعتلاء صدارة هدافي بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، برصيد 23 هدفًا حتى الآن.

ويحتل البلجيكي روميلو لوكاكو نجم انتر ميلان المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 19 هدفًا، بينما يحتل لويس مورييل المركز الثالث برصيد 16 هدفًا، وجاء زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إيه سي ميلان برصيد 15 هدفًا.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي:-
- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 23 هدفًا
- روميلو لوكاكو (انتر ميلان) 19 هدفًا
- لويس مورييل (أتالانتا) 16 هدفًا
- زلاتان إبراهيموفيتش (إيه سي ميلان) 15 هدفًا
- لاوتارو مارتينيز (انتر ميلان) 14 هدفًا
- شيرو إيموبيلي (لاتسيو) 14 هدفًا
- لورنزو إنسيني (نابولي) 13 هدفًا
- سيمون نوانكو (كروتوني) 13 هدفًا
- جواو بيديو جلفاو (كالياري) 13 هدفًا.
- دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا) 12 هدفًا.

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