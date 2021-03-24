عاجل.. إحالة قضية استهداف كنيسة مسطرد لجنايات أمن الدولة طوارئ

قال المحامي خالد المصري عضو اتحاد المحاميين العرب أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد قررت إحالة محاكمة المتهمين في قضية خلية استهداف كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية والمتهمين بالاشتراك مع الانتحاري عمر مصطفى في التخطيط وتنفيذ حادث استهداف الكنيسة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ





وأشار المصري إلى أن القضية تحمل رقم 1251 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ولم يحدد لنظرها موعدا حتي الآن.





وأفادت التحقيقات بأن الانتحاري واثنين من المتهمين المقبوض عليهم التقوا قرب الكنيسة قبل تنفيذ الحادث، وراقب أحدهم المكان باستخدام "موتوسيكل" وأعطى الثاني للانتحاري إشارة البدء في التنفيذ، غير أنه لم يتمكن من تنفيذ مخططه نتيجة التشديدات الأمنية في محيط الكنيسة قبل أن تنفجر العبوة الناسفة فيه.





وكشفت تحقيقات القضية إن المادة المستخدمة فى العبوة الناسفة المستخدمة فى الحادث من نوع بدائي الصنع، وتتسبب فى حدوث موجات انفجارية أقل قوة من العبوات المستخدم فيها مواد الـ"TNT" والـ"C4".





وأضافت أن بعض الخلايا الإرهابية تستخدم موادا سامة في صناعة العبوات الناسفة لزيادة خطورة الإصابات التى تحدثها شظايا التفجير. ونسبت النيابة للمتهمين محمد عواد ويحيى كمال وصبرى سعد ورضوى عبدالحليم وهيثم أنور ونهى عبدالمؤمن اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على تنفيذ عمليات عنف وإرهاب لمنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.





وأفادت التحقيقات بأن المتهمَين محمد عواد ويحيى كمال أقرا بقيامهما بوضع مادة سامة على المسامير المستخدمة فى تصنيع العبوة الناسفة لإحداث إصابات قاتلة بمحيط الموجات الانفجارية، التي تتسبب فيها العبوة الناسفة، كما أن المتهمة رضوى عبدالحليم لها دور في استقطاب عناصر جديدة للانضمام للتنظيم والترويج لأفكاره المتطرفة وتوفير الدعم المالي لتمويل عناصر التنظيم بتكليف من بعض الهاربين فى الخارج.



