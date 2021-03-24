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بهذه الكلمات.. لطيفة تنعي وزير المالية الإماراتي حمدان بن راشد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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نعت الفنانة لطيفة وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم الأربعاء، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت صورة للشيخ الراحل حمدان بن راشد، وعلقت عليها قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي، وأحسن مثواك، وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".

وتوفي وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر ناهز 76 عامًا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفه هو البوم بعنوان " اقوي واحده " والذي صدر في2020 والذي تعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين وضم عدد كبير من الاغاني.

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