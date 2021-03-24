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سد النهضة قضية وجود.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره البوروندي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البوروندي، مباحثات مثمرة على كافة الأصعدة، كالتعاون في الموارد المائية والتأكيد على أن سد النهضة قضية وجود.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البوروندي إيفاريست ندايشيميي:

توقيع 6 مذكرات تفاهم
أثمر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البوروندي إيفاريست ندايشيميى، عن توقيع 6 مذكرات تفاهم، تضمنت مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية.

كما شملت مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تفاهم في مجال الثقافة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام.

التعاون في الموارد المائية
وناقش السيسي مع نظيره، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، قائلا: "أكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".

سد النهضة قضية وجود
واستعرض الرئيس، التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مضيفًا: "أكدت ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدًا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

المجالات الاقتصادية
وتناولت المباحثات، جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد السيسي، على استعداد مصر لتطوير هذا التعاون الذي يحقق أهداف التنمية في البلدين، سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثماري، والذي نأمل أن يشهد المزيد من النمو ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وتابع الرئيس أن المباحثات تناولت سبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى النفاذ للسوق البوروندي، وهو ما يأتي في إطار ثقتنا بما لدى الرئيس البوروندي من أجندة تنموية طموحة يسعى من خلالها لتعزيز الازدهار في بلده الشقيق.

الخبرات الفنية
كما اتفقا على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في بوروندي، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات.

دعوة لزيارة السيسي بوروندا
وعلى جانب آخر، وجه الرئيس البوروندي، دعوة رسمية إلى السيسي لزيارة بلاده في الوقت المناسب له، مضيفًا: "أحمد الله الذي قادني إلى مصر وسعيد بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في هذه الزيارة الرسمية الأولى على هذه الأرض الرائعة".

وناشد رئيس بوروندى، وزيري خارجية البلدين بالإسراع في العمل من أجل شعبي البلدين اللذان يربطهما نهر النيل، وتابع مخاطبًا الرئيس السيسي: "لا ننسى دعمكم سيادة الرئيس لبلدنا عندما احتجنا الدعم.. أنا على قناعة بأن الفقر لا يجب أن يكون مصيرنا وقدرنا".

ودعا رئيس بوروندى، المستثمرين المصريين للاستفادة من الفرص المتاحة في بوروندي، مؤكدًا أن بلاده تدخل مرحلة جديدة للتعاون مع مصر.

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