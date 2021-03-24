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البورصة تربح 12.1 مليار جنيه في الختام بدعم قرارالرقابة المالية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:32 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، والذى جاء بدعم من إعلان هيئة الرقابة المالية عن انشاء صندوق مع البنك المركزى  لدعم سيولة السوق من خلال تمويل شركات الوساطة لتعظيم ملاءمتها المالية و زيادة سيولة السوق و قيم التداول.

وربح رأس المال السوقي نحو 12.1 مليار جنيه ليغلق تعاملاته عند 645.7 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 10702.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1855.2 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2795 نقطة.


أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الإتفاق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.


وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات وصلت الي 1.1 مليار جنيه ، وقيم تداول بـ 523.1 مليون ورقة منفذة علي 38.8 ألف عملية بيع وشراء.

وتم التداول علي 186 شركة ، ارتفع منهم 119 شركة وإنخفض 38 وإستقر29 شركة .
 

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