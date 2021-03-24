ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة مولودية الجزائر

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، إستعداداته لمواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب 5 يوليو بالجزائر.





ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وتلقى الفارس الأبيض هزيمة جديدة من الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





من جانبه تقرر إقامة مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يوليو في الجزائر.





ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يأتي بها الفارس الأبيض في المركز الثال، برصيد نقطتين.





1- الترجي الرياضي التونسي 10 نقاط

2- مولودية الجزائر 8 نقاط

3- الزمالك نقطتين

4- تونجيث السنغالي نقطة واحدة.





الجدير بالذكر أن الزمالك يملك فرصة ضعيفة للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث يحتاج الفارس الأبيض للفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار هزيمة الفريق الجزائري في الجولة ذاتها أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأخيرة.



