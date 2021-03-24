نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 24-3- 2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 24-3-2021





سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-3-2021.. العملة الأمريكية تستقر





استقرت أسعار الدولار في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24-3-2021، وذلك بعد تراجعه خلال تعاملات أمس في بعض البنوك بشكل طفيف .. التفاصيل من هنا









أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-3-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 24-3-2021، وذلك بعد تراجعها بشكل طفيفي في ختام تعاملات أمس، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.. التفاصيل من هنا









أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-3-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا





"الضرائب العقارية": لن يتم مد فترة تقديم الإقرار.. وأخر موعد 31 مارس

طالب أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية، قبل انتهاء المدة المقررة والتي تنتهي في 31 مارس الحالي، وقال إنه يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات في أي مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية دون التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة.. التفاصيل من هنا





الرقابة المالية والبنك المركزي ينشئان صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاتفاق مع البنك المركزي على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد.. التفاصيل من هنا





انتهاء 95% من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة السادات

أكد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3/ يوم.. التفاصيل من هنا





تراجع الواردات المصرية في ميناء الإسكندرية بنحو 261 مليون جنيه

رصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تراجع الواردات بين الموانئ المصرية خلال شهر، باستثناء مينائلا السويس ودمياط، حيث تراجع إجماللا الواردات القادمة عبر الموانئ إلى 6 مليار و45 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، بينما كانت 6 مليار و581 مليون دولار فى شهر ديسمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 536 مليون و308 ألف دولار.. التفاصيل من هنا





رانيا المشاط: متابعة الاتفاقيات الموقعة في اجتماع اللجنة المصرية الأردنية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة ستعمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وما تم التوقيع عليه من وثائق تعاون واتفاقيات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.. التفاصيل من هنا





البورصة المصرية تقفز 2% بدعم مشتريات المصريين

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة وذلك بعد أداء سلبي إستمر لمدة سبعة أيام متوالية ، مع بداية حركة تصحيحية كبيرة مدفوعاً بمشتريات المؤسسات المصرية المكثفة علي الأسهم القيادية.. التفاصيل من هنا





تراجع صادرات الدول العربية من الغاز المسال بنسبة 2.6 %

قالت الأمانة العامة لمنظمة الدول العربیة المصدرة للبترول "أوابك" إن صادرات الدول العربیة المصدرة للغاز الطبیعي المُسال تأثرت بشكل طفیف خلال العام 2020، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 105.7 مليون طن، مقارنة بنحو 108.5 مليون طن في عام 2019 بنسبة تراجع طفيفة بلغت 2.6 بالمائة، وبحصة سوقية 29.65 بالمائة.. التفاصيل من هنا









قرار عاجل من "المركزي" بشأن الحسابات البنكية

أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر.. التفاصيل من هنا





انخفاض برميل النفط الكويتي 23 سنتاً للبرميل

انخفض برميل النفط الكويتي خلال جلسة أمس الاثنين بواقع 23 سنتاً للبرميل، ليصل إلى 63.64 دولار، مقابل 63.87 دولار للبرميل يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.. التفاصيل من هنا



