أوغلو لوزير الخارجية الأمريكي: مسألة منظومة الصواريخ الروسية اس 400 "محسومة"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن مسألة اقتناء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية اس 400 "محسومة".

وكانت وزارة الخارجية التركية، قالت إن وزيرا الخارجية مولود جاوويش أوغلو، بحث مع أنتوني بلينكن، أزمات سوريا وليبيا وشرقي المتوسط وقضية صواريخ اس 400.

وأضافت الخارجية التركية، أن وزير الخارجية بحث مع نظيره الأمركي أيضَا أهمية التحالف بين البلدين خلال أول لقاء بينهما في مقر الناتو في بروكسل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.