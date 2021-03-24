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حوادث واختناقات وغلق موانئ.. أضرار الطقس السئ بمصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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الرياح الشديدة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، تسببت في عدد من الأضرار بكافة محافظات مصر، على رأسها غلق الموانئ.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن الساعات المقبلة ستشهد نشاط مرة آخري في حركة الرياح مع وجود إثارة الرمال والأتربة، الموجودة حاليا في السلوم ومطروح، وبعد ساعات قليلة ستصل إلى محافظة الإسكندرية.

وتوقع خبراء الأرصاد نشاط في حركة الرياح مثير للأتربة، وستتقدم إلى الوجه البحري والقاهرة، ستنتهي مساء اليوم الأربعاء.

إغلاق مينائي الإسكندرية والدخيلة:
وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح، لتفادي وقوع حوادث اصطدام بين البواخر أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

غلق ميناء العريش:
وعلى نفس المنوال، قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش بسبب حالة الطقس السيء التي تسود مصر، ودخل القرار حيذ التنفيذ، اعتبارا من أمس، كما سيتم إعادة افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

توقف حركة الملاحة بالبرلس:
كما توقف حركة الصيد بميناء البرلس، لليوم الثالث على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السىء التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

حادث انقلاب على الصحراوي:
وأصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو، وذلك بسبب الطقس السيئ والشبورة الترابية.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو، وذلك بسبب الطقس السيئ والشبورة الترابية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 37 عاملة بالاختناق:
كما أصيبت 37 عاملة بالاختناق بأحد مصانع الملابس بالمنيا الجديدة بسبب العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة وخاصة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة.

ووجه محافظ المنيا بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهن حتى تماثلهن للشفاء، كما وجه بنقل بعضهن إلي المستشفي الجامعي.

سقوط سقف بالإسكندرية:
وتسبب نشاط الرياح فى سقوط سقف من الصاج أعلى عقار بمنطقة خورشيد بحى المنتزه أول بالإسكندرية، ما أدى إلى اصطدامها بعامود إنارة وانهيار شرفة عقار مجاور، وتم رفع عامود الإنارة والسقف الصاج، وإعادة فتح الشارع مرة أخرى أمام حركة المرور.

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