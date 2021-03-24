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خام برنت يسجل 61.43 دولار خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط اليوم، 61.43 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي58.31 دولار للبرميل. 
 
وقالت مصادر تجارية لرويترز، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين، وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مارس، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض بحوالي 300 ألف برميل.
 
وهبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 246 ألف برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 100 ألف برميل.
 

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