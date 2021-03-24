عمرو دياب يتألق في حفله أمس بالشيخ زايد





شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره بعدة صور نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- من حفله الأخير الذي أحياه أمس بمدينة الشيخ زايد لصالح إحدى شركات الاتصالات.



وقدم الهضبة مجموعة متنوعة من أشهر أغنياته بما فيها أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور.



وأحيا عمرو دياب حفلاً ناجحًا بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره نخبة من نجوم الفن والمجتمع.



وطرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد "يا أنا يا لأ" في الأسواق رسميًا، بعدما يقرب من شهر من طرحه عبر المنصات الإلكترونية، وخدمة إحدى شركات الاتصالات بمصر، وألبوم عمرو دياب يحتوي على 11 أغنية بالإضافة إلى نسخة ريمكس من أغنية "محسود".

