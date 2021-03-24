حملة الزيارات المنزلية لصندوق مكافحة الإدمان تصل منطقة صبحى حسين بالمقطم (صور)

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة "صبحى حسين" بالمقطم بمخاطر الادمان وتنفيذ حملة الزيارات المنزلية حول أضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023" حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، استمرارا لتكثيف البرامج التوعوية حول أضرار الإدمان.



وأكدت نيفين القباج، أن المبادرة تستهدف توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر، وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان وبعد الشباب عن أصدقاء السوء بجانب استمرار تنفيذ برامج التوعية فى العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات مثل منطقة "حى الاسمرات، والمحروسة وبشاير الخير وعشش شارع السودان بمحافظة الجيزة "



من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن حملة الزيارات المنزلية تأتى ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق حاليا في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية وإجتماعية وتمكين إقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي،لافتا الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي.



ولاقت حملة طرق الأبواب تجاوبا كبيرا من الأسر الذين حرصوا على الإستماع لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض،حيث تستهدف الحملة زيادة الوعي بين الأهالي وخاصة الشباب والمراهقين، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق، كما تقدم 9 شباب من أهالي المنطقة للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق، حيث يتم تحويل الحالات المرضية الى اقرب مراكز علاجي لهم.