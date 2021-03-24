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رفع كفاءة طريق الإسماعيلية-السويس بتكلفة مليار و250 مليون جنيه (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تفقد اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المُعاهدة (السويس ـ الإسماعيلية) الذى يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي، الكبير لتطوير شبكة الطرق بجميع محافظات الجمهورية حيث يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتي ليصبح الطريق ٣ حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه وحيث يربط الطريق بين مدينتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تكلفة الطريق المالية الإجمالية للمشروع مليار و٢٥٠ مليون جنيها ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر مايو القادم، لافتا أن تطوير هذا الطريق سيساهم الى حد كبير في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان، والحد من حوادث الطرق.

كما ناقش محافظ الإسماعيلية خلال الجولة كافة المعوقات التي تعترض استكمال تنفيذ ما تبقى من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطريق والتي أكد على بذل أقصى الجهود من جميع الجهات المعنية وذلك لتذليلها في اسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار حل مشكلات ترحيل خطوط المرافق والشبكات على جانبي الطريق.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة كل من العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونصر جيد رئيس مركز ومدينة أبو صوير، والنائب سامى سليم عضو مجلس النواب، والمهندس رضا كشك المدير الأقليمي للهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان وممثلي كافة الجهات المعنية بالمشروع.
رفع كفاءة طريق الإسماعيلية-السويس بتكلفة مليار و250 مليون جنيه (صور)
رفع كفاءة طريق الإسماعيلية-السويس بتكلفة مليار و250 مليون جنيه (صور)
رفع كفاءة طريق الإسماعيلية-السويس بتكلفة مليار و250 مليون جنيه (صور)
رفع كفاءة طريق الإسماعيلية-السويس بتكلفة مليار و250 مليون جنيه (صور)

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