البدري يفاضل بين النني ونجم الزمالك للمشاركة أمام كينيا

يفاضل المدرب الوطني حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بين الثنائي محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، وطارق حامد لاعب الزمالك، للمشاركة أمام كينيا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة في الكاميرون.





البدري يدرس الدفع بالنني أو طارق حامد أمام كينيا

واستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الدفع بحمدي فتحي أساسيا، أمام منتخب كينيا فيما يدرس البدري الدفع بمحمد النني أو طارق حامد أمام المنتخب الكيني.





ويريد البدري الدفع بمحوري ارتكاز أمام منتخب كينيا لقيادة خط وسط الفراعنة، في المباراة التي ستقام خارج الديار، لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد المنتخب الكيني مساء يوم الخميس 25 مارس في الجولة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.



