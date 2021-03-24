إصابة الممثل الهندي عامر خان بفيروس كورونا







أصيب الممثل الهندي الشهير عامر خان البالغ من العمر 56 سنة بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الخبر المتحدث باسمه في بيان صحفي له اليوم الأربعاء.



ووفقًا لما ورد في شبكة "إن دي تي في" فإنه يخضع حاليًا للعزل المنزلي، وقد طالب المتحدث في البيان جميع من تواصلوا مع الممثل خلال الأيام الماضية أن يخضعوا للاختبار.



الجدير بالذكر أن عامر خان، أعلن منذ أيام عن اعتزاله لمواقع السوشيال ميديا وأغلق حساباته الشخصية، وقال فى أخر منشور له على "إنستجرام" أن الجمهور سوف يعرف كل أخباره من خلال حساب شركة الإنتاج الخاصة به.