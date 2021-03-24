



الان.. نتائج الاعلان الـ 14 من شقق الاسكان الاجتماعي على موقع .shmff.gov.eg صندوق الاسكان الاجتماعي بببطاقة الرقم القومي





نتائج الإعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي نستعرضها الان مع حضراتكم وذلك لرصد اسماء المقبولين والتي لم تتوافق معهم معايير وشروط القبول فى شقق الاسكان الاجتماعي من خلال خطوات نتابعها ونستعرضها الان من خلال السطور التالية.





نتائج الإعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي على التواصل مع اسماء المستفيدين بالحصول على شقق الاسكان الاجتماعي وذلك من خلال إرسال رسائل تهنئه خاصة على ارقام هواتفهم المحمولة بحالة قبولهم بالحصول على شقق الاسكان الاجتماعي، لتشتعل وسائل التواصل الاجتماعية حيال تلك الرسائل والمسجات والتي لم تصل حتى الان لاعداد كبيرة من المواطنين السابق لهم التقديم على الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي، عليه تم الإعلان عن تفعيل موقع صندوق الاسكان الاجتماعي اون لاين لاجل اجراء الاستعلام عن حالة قبول أو رفض الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي بشكل الكتروني فور تعبئة بيانات التقديم على تلك الشقق الاسكانية.





خطوات استعلام عن الإعلان 14 من شقق الاسكان الاجتماعي

كشفت وزارة الإسكان عن موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وذلك لإجراء استعلام عن حالة قبول أو رفض شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي ( اضغط هنا )، وإتمام تعبئة جميع البيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام عن تلك الفرصة المقدمة من وزارة الاسكان المصرية والتي تشمل اسم المتقدم وتاريخ ميلاده ورقم هويته.



