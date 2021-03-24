ميركل: السلالة البريطانية من كورونا أكثر خطورة على الشباب

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا أكثر خطورة على الشباب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، انتشار "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 يناير، مضيفة أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".

وأوضحت الصحة العالمية، أنه تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.

وقد انتشر في منتصف ديسمبر، خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.