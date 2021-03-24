Advertisements

ميركل: السلالة البريطانية من كورونا أكثر خطورة على الشباب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:15 م
ميركل
ميركل
وكالات
Advertisements

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا أكثر خطورة على الشباب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، انتشار "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 يناير، مضيفة أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".

 

وأوضحت الصحة العالمية، أنه تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.

 

وقد انتشر في منتصف ديسمبر، خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

أخبار تهمك

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد اكتشافها في بريطانيا.. سلالة كورونا الجديدة تنتشر في 3 دول أخرى

أول تحرك في الإردن بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا

موجودة في مصر.. ٧ معلومات تهمك عن سلالة كورونا الجديدة

دلائل تكشف.. هل تقدر اللقاحات المتاحة على مواجهة سلالة كورونا الجديدة؟

أيرلندا تكتشف إصابات تحمل سلالة كورونا الجديدة

أندونيسيا تغلق حدودها بالكامل بسبب السلالة الجديدة من كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

02:09 م

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها