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رابط موقع إحلال وتجديد السيارات 2021.. اعرف الشروط الجديدة وطريقة التقديم على رابط gogreenmasr

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:17 م
إحلال وتجديد السيارات 2021
إحلال وتجديد السيارات 2021
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رابط موقع إحلال وتجديد السيارات 2021.. اعرف الشروط الجديدة وطريقة التقديم على رابط gogreenmasr

رابط موقع إحلال وتجديد السيارات 2021، تم فتح باب التسجيل على مبادرة احلال وتجديد السيارات الملاكي والأجرة في سبع محافظات مصرية الآن وهم: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وهى مبادرة رئيس الجمهورية  لتخريد السيارات القديمة المتهالكة بسيارات جديدة تعمل بالغاز بدلا من البنزين  وتتم المبادرة تحت إشراف ثلاث وزارة وهى وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة البترول.

رابط موقع إحلال وتجديد السيارات 2021
تم فتح باب التسجيل للحصول على سيارات الجديدة التي  تقدم من خلال مبادرة احلال وتجديد السيارات الملاكي والأجرة، واليك كيفية التسجيل بالخطوات

- قم بدخول على موقع مبادرة إحلال وتجديد السيارات (اضغط هنا).
- قم باختيار أيقونة  الانضمام لمبادرة احلال وتجديد السيارات
- سجل بياناتك وبيانات سيارتك القديمة.
- اضغط على إرسال.
- سجل بيانات السيارة الجديدة.
- سجل البيانات المرورية الخاصة بك.
- حدد طريقة سداد الأقساط.

شروط التسجيل في مبادرة احلال السيارات
يستعلم المواطنين عن مدة أقساط للسيارات الجديدة في مبادرة احلال السيارات القديمة، والتي أعلنت المبادرة عن انه سوف تكون من 7 ل9 أعوام ويمكن الآن للمواطنين أن يقوموا بالتسجيل عبر  رابط موقع إحلال وتجديد السيارات 2021، والجدير بالذكر انه قد وضعت الحكومة المصرية وتحت إشراف الثلاث وزارات عدة شروط يجب توافقها في المتقدم للاشتراك في مبادرة احلال السيارات وهى:

- أن يكون عمر السيارة القديمة اكثر من 20 عام.
- أن يقوم عمر المتقدم من 21 عام وحتى 65 عام.
- أن تكون رخصة السيارة القديمة سارية.
- أن يكون المتقدم من السبع محافظات التي تم اختياريهم قي المرحلة الأولي.
- رخصة السيارة الملاكي سارية في آخر 3 أعوام أما السيارة الأجرة تكون سارية اخر عام.
 
رابط موقع إحلال وتجديد السيارات 2021.. اعرف الشروط الجديدة وطريقة التقديم على رابط gogreenmasr

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