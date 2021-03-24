جامعة عين شمس تشارك في اجتماع اتحاد الجامعات العربية



حيث ناقش الاجتماع مشروع التحول الرقمي بين الجامعات المصرية وتم عرض تجربة من احد الجامعات المغربية.



وقد تم استعراض جهود جامعة عين شمس للتحول الرقمي حيث بدأت الجامعة في طرق هذا الملف قبل بدء فيروس كورونا ولذلك كانت جامعة عين شمس من افضل الجامعات المصرية في التعامل مع هذه الجائحة.



ومن المشروعات القائمة حاليا داخل الجامعة في هذا المجال:

- تطوير شامل للخوادم الخاصة بالجامعة وإنشاء مركز بيانات جديد.

- تطوير منصة للتعلم الالكتروني ASU2LEARN

- البدء في تقديم بعض المعامل بصورة افتراضية.

- إتاحة برنامج منع الاقتباس لجميع اعضاء الجامعة.

- الانتهاء من منصة الامتحانات الالكترونية.

- البدء جديا في التحويل الرقمي لكل الخدمات الخاصة بالطلاب.



على صعيد آخر تطرق الحديث الى المهارات الواجب وجودها في الخريجين وكيف حرصت الجامعة على تغيير لوائحها واحدة تلو الاخرى للتحول من نظام التعليم التقليدي الى التعلم النشط.



جدير بالذكر أن جامعة عين شمس قد قطعت شوطا كبيرا في التفاوض مع منصة المقررات كورسيرا لإتاحة جميع المحتوى لطلاب وأساتذة جميع كليات جامعة عين شمس.

شارك الدكتورمحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور. تامر النادي الأستاذ بكلية الهندسة، في اجتماع اتحاد الجامعات العربية مع منصة المقررات العالمية COURSERA، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.